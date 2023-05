AEW | Conferme sul nuovo accordo TV con WBD | settimana prossima l’annuncio ufficiale!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo i rumor di stamane, la AEW è pronta a fare davvero sul serio. L’ultima indiscrezione arriva in questi minuti: ilper i diritti televisivi con Warner Bros Discovery sarebbe stato siglato. E non solo, perché ci sono novità anche su Collision. Ecco il report. Collision debutta il 17 giugno,mercoledì prossimo al Madison Square Garden WBD, per una cifra non ancora trapelata, avrebbe dunque siglato ilcon la AEW che prevede anche il debutto di un secondo show oltre a Dynamite, ovvero Collision. Confermati dunque i rumor degli ultimi mesi. Mercoledì prossimo (17 maggio), durante un evento stampa presso il Theater del Madison Square Garden di New York, verrà dunque ufficializzato il secondo main show della federazione di Jacksonville, che si svolgerà il ...