Adunata Alpini | piano viabilità autostrada

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Come un vero e proprio esodo estivo. Autovie Venete si prepara ad accogliere l’arrivo a Udine deglial pari di una giornata di punta di traffico estivo. E’ di 500 mila (tra penne nere, familiari e simpatizzanti) la stima delle persone che giungeranno nel capoluogo friulano in questo fine settimana. Un afflusso notevole che impegnerà anche la Concessionaria nel rendere più agevole possibile i transiti lungo la retele di propria competenza, e non solo. LE PREVISIONI E GLI ITINERARI ALTERNATIVI Ilscatterà nella giornata di giovedì. Si prevede, però, che i maggiori flussi di transiti si registreranno a partire da venerdì quando l’arrivo deglisi sommerà al ritorno dei mezzi pesanti nei Paesi del Centro Est Europa. La situazione verrà costantemente monitorata anche sabato e domenica, ...

Questo il commento del consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d'Italia d'Italia - Giorgia Meloni, alla vigilia dell'deglidi Udine 2023, presente l'...Oltre centocinquanta penne nere vercellesi sono in partenza per Udine, dove li attende il grande appuntamento della 94ªNazionale dell'Associazione Nazionale, con la grande sfilata del 14 maggio.vercellesi a Udine Udine rappresenta un caposaldo della storia deglidi ieri e di oggi: fu "...UDINE - All'alpina a Udine ci sarà anche il premier Giorgia Meloni, per il momento clou di domenica 14 maggio, quando settantamila Penne nere di tutta Italia sfileranno lungo le vie della città. Assieme a ...

Alpini, 500.000 al raduno. E domenica arriva anche Giorgia Meloni ilgazzettino.it

