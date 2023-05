Adèle Haenel contro l' industria francese | Faranno di tutto per difendere gli stupratori Polanski e Depardieu

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tuonal'in una lunga lettera in cui rivendica la scelta politica del suo ritiro in aperta protestala protezione di molestatori sessuali come. L'attricedi Ritratto della giovane in fiammetorna a puntare il ditol'del cinema, colpevole di "proteggere" come Romane Gerard. Nel 2020ha abbandonato la cerimonia dei César 2020 all'annuncio che Romanera stato premiato come miglior regista ...

L'ultima apparizione pubblica di, dopo le perforamance in film come The Fighter e Ritratto della giovane in fiamme una delle giovani attrici più promettenti e già premiate del cinema europeo, è stata un'uscita di scena ...L'attrice francese di Ritratto della giovane in fiammetorna a puntare il dito contro l'industria del cinema francese , colpevole di "proteggere stupratori" come Roman Polanski e Gerard Depardieu. Nel 2020ha abbandonato la ...ha deciso di ritirarsi dal cinema. A soli 34 anni, l'attrice francese nota in Italia per titoli come Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma e La ragazza senza nome dei ...