Addio imminente di Formisano | lascerà la SSC Napoli dopo 17 anni

Le voci di un'messa in produzione della coupé EV trapelate negli scorsi giorni sono state ... e che dovranno inevitabilmente direalle speranze di vederla su strada. [AGGIORNAMENTO 10/...Sergio Busquets ha deciso di lasciare il Barcellona al termine della stagione e non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Ad annunciarlo è stato Marca secondo la cui ricostruzione il ...Su Mourinho circolano non poche voci su un suoalla panchina della Roma , con un rapporto che non dovrebbe protrarsi oltre l'attuale stagione e un corteggiamento di amorosi sensi probabilmente corrisposti vicendevolmente con il ...

Busquets, addio al Barça: in Spagna sono convinti che l'annuncio sia imminente La Gazzetta dello Sport

In casa Roma tiene ancora banco il tema legato al futuro di José Mourinho: i Friedkin sono stati chiari col portoghese.L'indiscrezione di Marca non è stata smentita: il centrocampista avrebbe deciso di lasciare i blaugrana senza rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Potrebbe firmare per l'Al Hilal ...