(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il calcio mondiale è in lutto per la scomparsa di Antonio "La. La Leyenda del futbol mexicano ed ex portiere della nazionale 'Tri', è morto all'età di 93 anni . Si era ammalato da una ...

Il primo calciatore a disputare cinque Mondiali "" Carbajal è stato il primo calciatore a disputare cinque Mondiali e a scendere almeno una volta in campo in ognuna delle edizioni a cui ha preso ...

Addio al "Tota" Carbajal, il primo calciatore a disputare 5 Mondiali Tiscali

Il portiere ha difeso la porta del Messico nei campionati disputati in Brasile 1950, Svizzera 1954, Svezia 1958, Cile 1962 e Inghilterra 1966 ...