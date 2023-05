Acqua di rose fai da te | la ricetta delle nostre Nonne | la ricetta e perché farla

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con l’arrivo della primavera è inutile mentire, i profumi della natura si fanno inconfondibili. Sono tantissimi i fiori che, ovviamente, sbocciano e di conseguenza oltre a colori speciali, le città e i paesini si ricoprono di odori che solo questo periodo dell’anno sa regalare. In quest’ottica, sono diverse anche le persone che decidono di acquistare l’di, un prodotto utilissimo per vari motivi e che ha un profumo speciale. Ma se ti dicessimo che puoi realizzarla a casa in pochi semplici passaggi? !dia casa: ecco come Per chi non lo sapesse, l’dinon è altro che un rimedio totalmente naturale che è ancora oggi considerato tra i più potenti in circolazione. Questo, infatti, aiuta persino a regolare la produzione di sebo della cute e dell’epidermide ...