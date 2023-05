Acilia | tentato omicidio Alessio Marzani | al via il processo per l’esecutore materiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha preso il via ilper ildi, il 45enne ritenuto dagli investigatori un narcotrafficante. Il procedimento penale, con rito immediato, vede sedere sul banco degli imputati colui che, secondo le risultanze investigative della Procura, ha materialmente esploso i colpi d’arma da fuoco contro il 45enne, Matteo C. Un tentativo di esecuzione avvenuto il 20 ottobre del 2020 in via Giovanni Leonardi ad. Gli inquirenti ritengono che sono quattro le persone coinvolte in quell’agguato Per quanto gli inquirenti siano certi che ad essere coinvolti in quel fatto di sangue siano quattro persone: Daniele G., Alessandro C., Elvis D e Matteo C., ognuno con un ruolo specifico, ilha preso il via solo ed esclusivamente per colui che ...