(Di mercoledì 10 maggio 2023) Francescoè una colonna della difesa di Simone Inzaghi. L’Inter questa sera si affiderà sicuramente all’ex Lazio, che avrà l’arduo compito di fermare Olivier, l’incubo di Stefan de Vrij e dello Scudetto perso. COMPITO – Francescoè fresco della sua prestazione peggiore stagionale, ossia quella con la Lazio a San Siro di più di una settimana fa. Tra Verona e Roma il difensore si è ripreso la leadership del reparto, che in realtà mai è stata in dubbio. Simone Inzaghi vede nel giocatore il suo pupillo, l’uomo che ha fortemente voluto e che ha rispettato le sue aspettative. Questa sera si giocherà il derby d’andata contro il Milan in semifinale di Champions League, dall’altra parte il titolare sarà sicuramente Olivier. L’attaccante ha già segnato tre volte con l’Inter, di cui una decisiva per lo ...

Acerbi alla ricerca di conferme. Non c’è due senza tre con Giroud Inter-News.it

