Accusa di peculato | per Mastella arriva l’archiviazione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, nove maggio, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento ha depositato il decreto di archiviazione con riferimento alla posizione del Sindaco di Benevento Clemente, indagato per una presunta ipotesi di, a seguito di diversi esposti-denuncia presentati da Luigi Bocchino, Nazzareno Fiorenza, Alberto Mignone e Giuseppe De Lorenzo, con riferimento al presunto utilizzo improprio dell’applicazione “Sindaci in contatto 2.0”. Tale applicazione è finalizzata a rendere comunicazioni istituzionali ai cittadini attraverso messaggi vocali di pubblicità. Il GIP, respingendo l’opposizione presentata da Luigi Bocchino, ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Benevento che già aveva evidenziato come il ‘tenore dei messaggi non appaiono sviare il ...

