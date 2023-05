Accardi e Vicario verso il Napoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ecco perché Guglielmopotrebbe diventare il nuovo portiere delconcome direttore sportivo . Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Pietrosembra essere il principale candidato per sostituire Cristiano Giuntoli come direttore sportivo del. Il dirigente dell’Empoli potrebbe anche portare con sé un rinforzo per la rosa del, in particolare il portiere Guglielmo, uno dei numeri 1 più in vista e con maggiore mercato., acquistato dal Cagliari per poco più di otto milioni di euro, è diventato uno dei portieri più promettenti del momento con un grande mercato.potrebbe portarlo con sé alcome sostituto ideale di Alex Meret, che ...

... al Napoli è in arrivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il nuovo direttore sportivo può portarsi dall'Empoli il portiere: si parla di una quotazione di circa 15 milioni di ...E poi ci sono i talentini di oggi dell'Empoli: i baby Fazzini e Baldanzi, oltre a Parisi e al portiere. Dal Villaggio Santa Rosalia, dunque, ai quartieri spagnoli: Pietroè pronto per ...... GuglielmoSe dovesse davvero arrivare dall'Empoli Pietrocome direttore sportivo del Napoli , al posto di Cristiano Giuntoli in procinto di passare alla Juventus, non arriverebbe da ...

Napoli, insieme ad Accardi potrebbe arrivare dall'Empoli anche ... IlNapolista

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Accardi al Napoli è un vero affare: può portare Vicario in azzurro ad una condizione. L'edizione odierna del quotidiano, si è ...Pietro Accardi è il nome in pole per raccogliere la possibile eredità di Cristiano Giuntoli al Napoli. Con lui potrebbero arrivare anche dei giocatori.