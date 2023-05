Accadde oggi | 10 maggio 1994 | Silvio Berlusconi e il suo primo Governo

Il neoincoronato Carlo III ha sempre avuto un rapporto speciale con la National Gallery. Quando, nel 1984, fu presentato il progetto di ampliamento (un tantino invasivo) degli architetti ...2007: I membri originali dei Pink Floyd si riuniscono per un concerto tributo, al Barbican Centre di Londra, in memoria di Syd Barrett, ex compagno di band scomparso l'anno precedente. Avanti TAGS 10 ...Vespucci parte per la scoperta del Nuovo Mondo, i pirati dichiarano guerra agli Stati Uniti, i nazisti bruciano i libri, esce l'Incredibile Hulk 1497 - Amerigo Vespucci salpa dal porto ...

Almanacco | Martedì 9 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Il 10 maggio del 1508 Michelangelo Buonarroti iniziò a dipingere la volta della Cappella Sistina; un lavoro importantissimo per l'artista.RIETI - Ha rischiato quasi il linciaggio un pakistano che, domenica pomeriggio, ha avvicinato una bimba di poco più di due anni per poi strattonarla, allontanandola dal controllo ...