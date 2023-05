A Roma il raduno mondiale degli esorcisti Protesta contro il film in cui Russell Crowe interpreta padre Amorth

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ailrichiama una più grande attenzione soprattutto dopo l’uscita delconcheGabrielnel“L’esorcista del Papa”. Ailè la sede del Vaticano e quale migliore città per ospitare la 17esima edizione delche ha luogo dall’8 al 13 di maggio. L’evento, che consiste in un vero e proprio corso, è organizzato dall’Istituto Sacerdos (Istituto dell’Ateneo Pontificio ...

...interne alla propria maggioranza e anche con le prime crepe sul Pnrr tra Bruxelles e. Ma i ... si è svolta a Budapest sotto il motto 'Uniti ci troviamo' e si definisce come 'il principale...Sabato stava rientrando proprio da unquando lungo la Cassia Nord ha trovato la morte. L'incidente è avvenuto all'altezza del centro edilizia Mimosa. Il bus della Cotral si stava ...C'è infatti anche l'assese ex Comense Laura Spreafico nell'elenco delle 24 convocate dal ct Lino Lardo per ildella nazionale italiana che scatterà il 16 maggio da. Dal Centro di ...

Under 16, raduno a Roma dall'8 al 10 maggio. Mercoledì test contro ... Lega Nazionale Dilettanti

Il direttore del Parco di Bracciano e Martignano Daniele Badaloni attraverso Fanpage.it risponde agli attacchi ricevuti rispetto a presunti ritardi nel fermare gli abusi edilizi contestati nel campo ...UDINE - All’Adunata alpina a Udine ci sarà anche il premier Giorgia Meloni, per il momento clou di domenica 14 maggio, quando settantamila Penne nere di tutta Italia sfileranno ...