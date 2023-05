A 102 anni va a trovare la moglie in ospedale | poi il gesto che fa sciogliere il cuore

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un uomo di 102va alaine fa unche ha fatto commuovere tutti. Il video dell’accaduto (condiviso qui sotto) è diventato virale su Twitter. L’arzillo nonnino entra inaccompagnato da un infermiere e si illumina in volto quando vede la sua amata. Il video della vicenda racconta un momento di amore puro che fail. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Allarme in Italia, arriva il comunicato ufficiale delle autorità: “Non uscite di casa” Leggi anche: Choc quando riceve lo scontrino, il conto è altissimo: ecco dov’è successo Uomo di 102porta dei fiori allainUn uomo di 102fa voluto fare ...

Lui, il romantico marito , è un innamorato nonnino di, e il video dell'incontro fa sciogliere il cuore si social. Vivere fino a 100'Sarà la normalità entro il 2050. Centenari ...... eguagliato Wilt Chamberlain fra i pivot) e vittoria per 118 -che vale il 3 - 2 su Phoenix. "... E per i Nuggets sarebbe la prima finale di Conference da quella giocata nella bolla trefa. ...Quota, Quota 103 e Opzione donna sembrano non attirare particolarmente l'interesse dei ... Quest'ultima, ricordiamo, disponibile all'età di 67, a patto di aver maturato almeno vent'di ...

Marito di 102 anni porta i fiori alla moglie in ospedale: «Questo è il tipo di amore che non ha prezzo» leggo.it

La romantica scena ha conquistato il popolo dei social: l'anziano cammina a stento, ma appena vede la sua amata "corre" tra le sue braccia con un omaggio floreale ...Cammina lentamente, sorretto da un infermiere. Poi esita un momento: è l'attimo in cui incrocia lo sguardo della moglie, ricoverata in ospedale. Poi il passo si fa più spedito, ...