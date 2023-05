7000 posti di lavoro all’INPS | approfitta subito di queste assunzione senza precedenti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Aperta la possibilità dipresso l’INPS. 7.000disponibili per diverse professionalità da selezionare. L’INPS cerca nuovi lavoratori per rimpolpare il proprio personale. Con tutto ilche sta entrato a causa delle nuove misure previdenziali del Governo, l’ente previdenziale ha necessità di nuova forzache si occupi di delle misure inserite in ordinamento. INPS assume, 7.000disponibili – ANSA – ilovetrading.itNel 2023 sono state aggiunte numerose nuove misure previdenziali e altri servizi di competenza dell’INPS. A partire dalla conferma di molti metodi di pensionamento anticipato di cui l’ente previdenziale dovrà occuparsi, sotto al sua giurisdizione passano anche l’assegno unico universale per i figli e molti altri bonus importanti per i cittadini italiani. Per gestire ...

