15 giochi per bambini da fare all’aperto e 15 giochi da fare in casa

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il gioco non è, mai, solo divertimento e soprattutto per neonati eè un momento fondamentale delle loro giornate. Rappresenta infatti l’occasione per conoscere nuove cose, sperimentare nuove abilità e dinamiche e, anche attraverso il gioco individuale, perfezionare la sua crescita psicofisica. Giocare fa bene ed è un caposaldo dell’infanzia, ma può rappresentare una difficoltà per i genitori. Chefarai propri? La domanda non va banalizzata o ridicolizzata perché i, specialmente quelli più piccoli, non giocano subito da soli e non basta portarli in cameretta perché passino il loro tempo giocando. Neanche l’elevata disponibilità di giocattoli è sinonimo di un impegno continuativo nel corso della giornata (o in alcune parti di ...