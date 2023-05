10 maggio 1987 | il Napoli è Campione d’Italia VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La prima volta delIl 10delper la prima volta nella sua storia, ilsi laurea. I partenopei pareggiarono 1-1 al San Paolo contro la Fiorentina e la contemporanea sconfitta dell’Inter a Bergamo fece iniziare la festa. Una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di calcio ed una stagione unica per gli azzurri che avevano in Diego Armando Maradona il loro simbolo e trascinatore. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.