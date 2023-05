Così il presidente ucraino Volodymyrnella conferenza stampa tenuta in occasione della visita della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen. "L'Europa è stata creataalla ...Volodymyrperò non si è accontentato di questo, ha voluto che l'Ucraina il 9 maggio ... perché ci consentono di correggere continuamente gli errori che possiamo compiere proprioai ...... Kiev capisce anche che questo potrebbe significare "il sipario" per il "progetto"- se ... Ci sono stati decenni di inflazione quasi zero proprioai prodotti a basso costo provenienti ...

Zelensky: "Grazie all'Ue per le munizioni, arrivino presto" - Europa Agenzia ANSA

Il giorno della Vittoria celebrato a Mosca con minacce all'Occidente ma parata ridotta e timori diffusi. A Kiev von der Leyen dice: qui il cuore dei valori europei. Una nuova arma prodotta in Italia ...Zelensky oggi non ha voluto che l’Ucraina celebrasse non la vittoria del 1945, ma la festa dell’Europa, mentre Putin si sforzava di costruire anti-realtà mortifere. La nostalgia putiniana che riscrive ...