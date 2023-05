Nel giorno della Festa dell'Europa, dopo aver accolto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tornata per la seconda volta a Kiev, il Capo dello Stato ucrainoha chiesto all'Unione europea di aprire formalmente i negoziati per l'ingresso del suo Paese, ad un anno dalla sua candidatura ufficiale. "È giunto il momento di prendere una decisione ...Il governo di Mosca si"Cosa potrebbe esserci peggio di un nemico Un traditore. Questo è", che annullando la celebrazione del 9 maggio "ha tradito definitivamente i suoi antenati: ...... per gli ospedali, le scuole, le città, comeil sindaco (di Firenze, Dario Nardella, ndr ). ...per fermare la guerra L'unica cosa che può essere chiamata piano di pace è la proposta di, ...

Zelensky chiede all'Ue di aprire negoziati per l'adesione dell'Ucraina Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...