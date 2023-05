Yellowstone finirà con la quinta stagione | quando Kevin Costner uscirà di scena

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 maggio 2023) Le campane a morto perhanno battuto due colpi. Tanto per cominciare, i primi giorni di maggio, un servizio esclusivo di Entertainment Tonight ha rivelato chenon farà più parte della serie. Qualche giorno dopo, il 5 maggio per la precisione, il colpo di grazia: lo show si concluderà con la, la cui seconda parte andrà in onda in autunno. Il popolarissimo western contemporaneo di Paramount è stato interrotto nell'autunno del 2022, durante la prima parte della sua. La serie è stata un nuovo trampolino di lancio per, fin dal suo esordio nel 2018., infatti, ruota attorno all'anziano magnate del Montana John Dutton, da lui interpretato, il proprietario di uno dei ...