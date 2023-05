WWE | Zoey Stark debutta a RAW e domina il suo primo match

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex standout di NXTha fatto il suo debutto nel roster principale nella puntata di questa settimana di Raw, sconfiggendo Nikki Cross in un incontro durato meno di tre minuti. Laha messo in mostra la sua prestanza fisica durante l’incontro, distruggendo la Cross sul ring e contrastando ogni sua mossa. Verso la fine, Cross ha tentato un tornado DDT ma è stata presa a mezz’aria da, che ha poi eseguito la sua manovra finale Z360 per la vittoria via pinfall. All’inizio della serata, lasi è imbattuta in Cross nell’area del backstage mentre dichiarava le sue intenzioni dire la divisione femminile di Raw. Il segmento ha preparato il debutto dellaa Raw contro la Cross, da cui, come detto, è uscita vittoriosa. Il promo ...

