(Di martedì 9 maggio 2023) I due show che la WWE ha svolto a Porto Rico la scorsa settimana sono stati un successo anche grazie al calore delche èincredibilmentesia a SmackDown che a Backlash. Lo stesso però non è accadutoa Raw, infatti i fan da casa hanno notato come ildi Jacksonville non abbia retto minimamente il paragone con i fan di San Juan. Secondo gli ultimi report la WWE era cosciente di questa cosa. “Una no-win situation” L’account twitter WRKD wrestling hasapere che la WWE considerava andare a Jacksonville dopo Backlash una “no-win situation”, una situazione senza via di scampo dalla quale era impossibile uscire. Ilinfatti èparecchio deludente, per usare un eufemismo, e ha costretto ...

Quando lavoravo con la, quel librouna cosa importante perché la preparazione dei pasti nonancora così importante. Eat This, Not That è stato utilissimo per capire: 'Ok, se devo andare ...Edproprio lui a citarsi all'interno della "bottiglia umana", finito poi vittima di una manovra ... ma Logan Paul ha ancora una volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita ...L'interesse delladunque quello di " stipulare partnership con terze parti a livello aziendale , e non a livello individuale, in modo che ciò possa portare più compensi per tutti coloro che ...

WWE: Si era coscienti del fatto che il pubblico di Raw di stanotte sarebbe stato poco partecipe Zona Wrestling

L’edizione di questa settimana di Raw è stata da dimenticare per Cody Rhodes poiché Brock Lesnar gli è costato la possibilità di vincere il World Heavyweight Championship. La sconfitta ha anche posto ...Brock Lesnar è stato per tutta la sua carriera una grande Superstar, non solo in WWE ma anche in UFC e nelle altre compagnie con cui ha lavorato quando si era allontanato da quella di Vince McMahon. Q ...