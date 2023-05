WWE | Seth Rollins prenota un posto a Jeddah | è lui il finalista di Raw per il nuovo titolo mondiale

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 maggio 2023) Stanotte a Raw ha preso il via il torneo per l’assegnazione del, introdotto qualche settimana fa da Triple H. Il torneo prevede la partecipazione di 12 atleti e stanotte a Raw si sono disputati i due triple threat match e la semifinale che hanno stabilito chi del roster rosso sarà a Night of Champions a giocarsi la cintura. I partecipanti di Raw sono stati Damian Priest,, Shinsuke Nakamura nel primo match e Cody Rhodes, Finn Balor e The Miz nel secondo.vola verso la finale Il primo triple threat match ha visto prevalere, non senza fatica,che è riuscito a bloccare in tempo una presa di sottomissione di Nakamura con una frog splash, per poi chiudere proprio sul giapponese con il Pedigree. ...