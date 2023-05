(Di martedì 9 maggio 2023)in theè uno dei PLE preferiti dai fan WWE, curiosi di sapere chi porterà con sé le valigette con all’interno i contratti garantiti per dei match titolati. Difficilmente sapremo qualcosa di certo fino all’evento stesso, ma intanto rimbalzano da un po’ lesul vincitore del match riservato agli uomini. Yeah Ringside News ha chiesto conferma dell’attuale pianificazione diin the, in particolare se al momento sono stati determinati dei vincitori. La risposta è stata che anche se i vincitori fossero stati già determinati, non è certo che rimangano gli stessi fino al PLE, ma che c’è molto tempoper cambiare direzione. La WWE può fare piani per il futuro, ma tutto può cambiare in un paio di mesi, soprattutto quando si tratta di decisioni creative. ...

WWE: Money in the Bank ancora da pianificare, ma insistono le voci su… Zona Wrestling

