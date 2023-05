(Di martedì 9 maggio 2023) Durante l’episodio di questa notte di Raw il nome diha cominciato a diventare trend su Twitter. Il motivo non sarebbe legato al wrestling ma ad una brutta vicenda di furto di dati che lo ha visto protagonista. Sembra, infatti, che siano state pubblicate indiversepersonali del wrestler. Secondo i report il wrestler apparirebbe in questisenza veli ed in atteggiamenti certamente non adatti agli show WWE. Chi ha visto isostiene che siano autentici, dato che, secondo quanto riportato da Ringsidenews, il wrestler è chiaramente riconoscibile nelle immagini trafugate. Attualmente, non sono emerse dichiarazioni dal wrestler in questione che, nonostante sia stato ospite di RAW Talk la scorsa notte, ha evitato di parlare ...

Da sinistra a destra i wrestlers Jay e Mark Briscoe, Jay Lethal, Dalton Castle eTaven La ... Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della, ha scritto: "...Da sinistra a destra i wrestlers Jay e Mark Briscoe, Jay Lethal, Dalton Castle eTaven La ... Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della, ha scritto: "...

WWE: Matt Riddle hackerato, video e foto intimi diffusi in rete Zona Wrestling

The World Heavyweight Championship tournament has begun, and Monday Night Raw had a strong showing on its May 8 show. Seth "Freakin" Rollins defeated ...Matt Cardona believes there’s a great story he could tell in the ring with Cody Rhodes. Speaking on the Heated Shenanigans Podcast, Matt Cardona was asked about a potential WWE return. Cardona was ...