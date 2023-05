WTA Roma 2023 | Jasmine Paolini piega Wang Xinyu e si regala il secondo turno contro Elena Rybakina!

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono già tre le azzurre aldel torneo femminile degli Internazionali d’Italia, scattato oggi a: l’ultima in ordine cronologico è, chein tre set la cineseper 6-4 6-7 (3) 6-2 in 2 ore e 23 minuti e sfiderà tra due giorni la kazakaRybakina, numero 7 del seeding. I servizi dominano nel primo set, tanto che solo 5 punti vengono vinti in risposta nei primi nove giochi. Nel decimo game la cinese serve per rimanere nel set, ma si fa trascinare ai vantaggi e, dopo aver sprecato due palle per il 5-5, perde gli ultimi tre punti, conche vince per 6-4 dopo 37?. Montagne russe nelparziale:si ...