WTA Roma 2023 | comincia il torneo! Esordio per cinque azzurre | in campo anche Kontaveit e Fernandez

(Di martedì 9 maggio 2023) Si alza il sipario sul torneo femminile degli Internazionali d’Italia. Tutto pronto aper una prima giornata davvero ricca per i colori azzurri. Saranno benle giocatrici italiane che faranno il loronel torneo e due si affronterannosubito. Infatti è in programma il derby tra Lisa Pigato e Diletta Cherubini, sicuramente una grandissima occasione per entrambe di accedere al secondo turno al Foro Italico. Una vera e propria favola è quella di Dalila Spiteri, numero 508 del mondo, che si trova catapultata nel tabellone principale degli Internazionali e avràl’onore di giocare sul Centrale, affrontando l’americana Caty McNally. Il pubblicono sicuramente proverà a spingerla all’impresa, proprio come faranno con Lucrezia Stefanini ...