WTA Roma 2023 | Caty McNally lascia un solo game a Dalila Spiteri

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Finisce subito l’avventura agli Internazionali d’Italiadi. Al Foro Italico di, l’azzurra, che si era trovata con un upgrade della wild card dalle prequalificazioni diventata per il tabellone principale, è stata sconfitta in maniera molto netta dall’americana: 6-0 6-1 il punteggio finale. Che ci siano al momento due categorie di differenza tra le giocatrici lo si capisce subito.sta emergendo ora dopo un periodo in cui non è riuscita a seguire le orme di Coco Gauff, con cui condivide la gioventù, ma pur non trovandosi sulla superficie preferita ha modo di creare sempre problemi a. La siciliana prova a tenere i turni di servizio e ha chance in tutti i, ma li perde ed è 6-0. WTA ...