Whatsapp cambia tutto | rivoluzione per la funzione “sta scrivendo”

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 9 maggio 2023)è in continuomento e stavolta questa nuovasarà rivoluzionaria. Andiamo a vedere di cosa si tratta!è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, e sin da quando è nata ha messo sempre al primo posto la privacy dei suoi utenti attraverso le sue funzioni sempre più aggiornate e super utili. Infatti, stiamo per svelarvi un trucco che riguarda proprio la privacy, il quale renderà felici tutti i suoi utenti, sopratquelli più riservati. Scopriamo subito questo trucco che riguarda la“sta…” Non vuoi che qualcuno veda quando staisu? Ecco come il trucco per rimuoverlo – Grantennistoscana.itè un’applicazione di ...