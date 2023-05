WEmbrace Games 2023 | il 12 giugno serata di divertimento e spettacolo allo Stadio dei Marmi di Roma

Tutto è pronto per l'edizione 2023 dei, una serata a scopo benefico di giochi scenografici e spettacolari all'insegna dell'integrazione. L'evento si terrà lunedì 12 giugno dalle ore 20 presso lo Stadio dei Marmi di Roma . ...Tutto è pronto per l'edizione 2023 dei, una serata a scopo benefico di giochi scenografici e spettacolari all'insegna dell'integrazione. L'evento si terrà lunedì 12 giugno dalle 20 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. La ...Roma, 8 mag. E' tutto pronto per ledizione 2023 dei, una serata a scopo benefico di giochi scenografici e spettacolari allinsegna dellintegrazione. Levento si legge in una nota si terra' lunedi' 12 giugno dalle ore 20 presso lo Stadio ...

Torna WEmbrace Games, a Roma l’edizione 2023 La Gazzetta dello Sport

Tutto è pronto per l’edizione 2023 dei WEmbrace Games, una serata a scopo benefico di giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’integrazione. L’evento ...L’edizione 2023 si terrà a Roma Torna, dopo il successo dello scorso anno, la serata dei WEmbrace Games, nata grazie all’entusiasmo di Bebe Vio. L’evento si terrà lunedì 12 giugno dalle ore 20.00 pres ...