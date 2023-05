Walter Albini | gioiello nascosto della moda | e la difficoltà di rilanciare un  marchio dormiente

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023) Benché fra poche settimane, il 31 maggio, ricorrano i quarant’anni dalla morte di, l’uomo per il quale venne coniato il termine di stilista, doveva esserci un motivo più concreto se da mesi Carla Sozzani sta lavorando a una mostra antologica e se il CSAC di Parma, a cui il compagno di un tempo Paolo Rinaldi ha conferito tutti i disegni e parte dell’archivio, non risponde alle mail da mesi. Il motivo, anticipato da un’indiscrezione di ”Panorama” qualche settimana fa, è stato confermato in queste ore dalla notizia che Bidayat, veicolo di investimento svizzero guidato da Rachid Mohamed Rachid, cioè il ceo di Mayhoola, holding di Valentino e Balmain, ha acquisito la proprietà intellettuale e la parte degli archivi ancora in mano privata, nello specifico di Barbara Curti, che sul proprio profilo Linked In si dichiara “chief memory ...