Vuole solo più poteri | Formigli a testa bassa contro Meloni

(Di martedì 9 maggio 2023) Dietro al cantiere per le riforme promosso dalla premier Giorgianon nasce per dare al Paese più stabilità e governabilità, afferma Corradonel corso di Otto e mezzo, su La7. "Io vedo una cosa molto semplice. Vedo una Presidente del Consiglio che chiede piùe che Immagina per il proprio futuro più", attacca il conduttore di PiazzaPulita ospite di Lilli Gruber. Per il giornalistaauspica "un governo più forte e un parlamento più debole, uno spostamento del baricentro ancora di più verso il governo". Insomma, nonostante l'interlocuzione con l'opposizione iniziata oggi a Montecitorio, per alcuni commentatori siamo sempre lì, alla destra autoritaria. "Ci sono paesi presidenzialisti ma noi dobbiamo prima vedere quali sono le carte che ha messo sul tavolo questo ...

Sul palco interpreta una guerriera curvy: il brano è un pezzo 'chemostrare il potere delle ... 2023 - 05 - 09 18:30:55 NonMengoni: ecco l'altra italiana in gara Marco Mengoni non sarà l'...... il club pare sia prossimo a mettere in cassaforte il rinnovo di Leao, ma non, perché pare ci ... Avendo 34 anni e i suoi acciacchi fisici, logicache venga a fare la 3° punta dopo Giroud che ...Hai già parlato di turismo come di una retorica cheche sia l'unica opportunità per le aree ...ripartendo dalle persone e da una ricostruzione che deve assumere un carattere sociale e non...

Bellingham rifiuta un faraonico rinnovo col Borussia Dortmund: vuole solo il Real Madrid TUTTO mercato WEB

Dosimetria sanzionatoria. Sapete cos’è Nella neolingua della giustizia sportiva – un universo giuridico parallelo a quello reale, con proprie regole ed anche un proprio vocabolario - é la figlia di q ...Da Parigi a Padova in bici per solidarietà: Daniele Matterazzo, disabile con un braccio fuori uso, raccoglierà fondi per i bambini malati ...