Von der Leyen a Kiev | “Qui si difendono i valori della Ue” Zelensky | “Ci serve una nuova vittoria”

(Di martedì 9 maggio 2023) “, capitale dell’Ucraina, è il cuore pulsante deieuropei. L’Ucraina è sulla linea del fronte in difesa di tutto quello che noi europei abbiamo a cuore: la libertà, la democrazia, la libertà di pensiero e di parola”. Parola di Ursula von derdadove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr. “È un posto così adatto per celebrare il giorno dell’Europa”, ha detto il numero uno di Bruxelles appena arrivata in treno. Von der: qui siUe La visita nella capitale ucraina è un’occasione preziosa per ribadire il ruolo europeo al fianco dell’Ucraina. “Che sta combattendo con coraggio per idell’Europa che oggi celebriamo”, dice la ...

...sente ancora in guerra Guerra d'Ucraina " il 9 maggio dell'Europa " Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelens'kyj (Zelensky) ha ricevuto a Kiev la presidente della Commissione Ue Ursula...Serve un tribunale speciale per il crimine di aggressione della Russia all'Ucraina. A dirlo la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , nel suo intervento all'Accountability Summit di Kiev. 'Giustizia significa responsabilità per i crimini di guerra russi. Mentre tutti conoscono le storie di Bucha, Irpin o Mariupol, ci ...Reattori nucleari fermi nella centrale di Zaporizhzhia ,Leyen arrivata a Kiev. Pronto l'undicesimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia, gli Usa annunciano altri 1,2 miliardi di aiuti. ...

Von der Leyen a Kiev: 'Qui sono difesi i valori dell'Ue'. Zelensky: 'Ci serve una nuova vittoria' - Mondo Agenzia ANSA

Die Umweltweisen appellieren an die Politik, Kauf- und Nutzungsoptionen bei Handys zu verändern und so klima- und umweltfreundlicheres Handeln zu erleichtern.Zu jedem Bild fällt Andy Summers eine Story ein, man könnte ihm stundenlang zuhören. Der 80-Jährige tourt mit seinen Bildern durch Deutschland und Europa. In München spricht der ehemalige Gitarrist de ...