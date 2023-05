(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA - Lo scorso annoTrucks ha presentato per la prima volta i suoi veicoli elettrici a celle a combustibile. Questi autocarri a zero emissioni di scarico utilizzano l'per produrre la ...

... dove è presente ghiaccio, vento e molta neve, costituiscono un ambiente di prova ideale" afferma Helena Alsiò, VP Powertrain Product Management diTrucks. "Sono felice di poter dire che i test ...Trucks spiega che suoi veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno utilizzeranno due celle a combustibile con una capacità di generare 300 kW di energia elettrica. Ricordiamo che una ...Li ha presentati Arthur Fricks Gomes, Electromobility Product Manager diTrucks Italia. Da E -... In Norvegia città come Oslo tagliano laal toro, vietando l'impiego di veicoli inquinanti in ...

Volvo testa i camion alimentati a idrogeno sulle strade pubbliche ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Lo scorso anno Volvo Trucks ha presentato per la prima volta i suoi veicoli elettrici a celle a combustibile. Questi autocarri ...Emettendo solo vapore acqueo, i veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno saranno una parte importante del portafoglio di ...