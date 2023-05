Volvo EX30 - Il frontale rompe con il passato

(Di martedì 9 maggio 2023)ha pubblicato un teaser dellae ha confermato che la Suv elettrica sarà presentata il prossimo 7 giugno, quando si apriranno anche le prenotazioni, in anticipo rispetto alla data del 15 inizialmente prevista. La vettura segue le orme della recentissima EX90, dalla quale riprenderà la filosofia costruttiva: sarà infatti proposta soltanto nella variante a batterie, senza opzioni endotermiche. Ilcon il. Nel video anteprima lamostra nuovamente i fari posteriori verticali, ma soprattutto svela untotalmente diverso da tutte le altredi ieri e di oggi. Una doppia fascia di Led sembra infatti percorrere l'intero muso, mentre ai lati i Led sono disposti in verticale, ricreando un maniera inedita l'attuale ...

sta per ampliare la gamma delle sue vetture elettriche. Il 7 giugno , infatti, sarà presentata la nuova ed è la stessa casa automobilistica a comunicarlo, condividendo pure un teaser della nuova vettura. Questo modello sarà molto importante per la casa automobilistica che punta ad allargare ...

