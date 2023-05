Volley | tegola Lube | trauma distrattivo alla spalla per Zaytsev | recupero difficile

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Ivanè stato sottoposto ad accertamenti in seguito all’infortunio di domenica a Trento. Le notizie non sono delle migliori e Mariano Avio, responsabile sanitario della, ha dichiarato: “Gli esami hanno confermato ilspdestra con lesione muscolare”. La situazione verrà valutata giornalmente, ma le possibilità che lo Zar possa entrare in campo durante il quarto round della finale scudetto, che si giocherà venerdì 12 contro l’Itas Trentino, sono minime. Ladeve quindi prepararsi ad affrontare la rivale, sul campo dell’Eurosuole Forum, senza. SportFace.