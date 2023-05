Volley | finale Scudetto A1 Femminile 2022 2023 | Milano conquista gara-2 contro Conegliano | serie in parità

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) La Verosconfigge in tre set la Prosecco Doc Imoconella partita valevole per il secondo turno delladei PlayoffdellaA1di. Le ragazze di Marco Gaspari sfruttano il campo di casa per vincere e pareggiano i conti nella. 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) il punteggio del match che ha sorriso alla squadra lombarda, protagonista di una prestazione più che positiva. Era proprio quello che serviva per battere le pantere di Daniele Santarelli, che dopo la spettacolare vittoria di-1 volevano imporsi anche in trasferta. Non ci sono però riuscite ed hanno lasciato l’Arena di Monza a mani vuote e a testa bassa. La ...