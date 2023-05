Vlahovic | nuova pretendente oltre al Real Madrid

(Di martedì 9 maggio 2023) L’attaccante della Juventus è una delle opzioni per potenziare l’attacco dei 14 vincitori della Champions League. Ora anche l’Aston Villa ha fatto un’offerta per il serbo dalla Premier League L’aggiunta di un nuovo elemento alla linea degli attaccanti potrebbe avere un impatto importante sui piani futuri di unche sta concentrando la sua L'articolo

...e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan'... Tra restyling completi e omaggi al passato Hanno già fatto scalpore i primi 'leak' della......sui cori a: "Sanzioni severe per i razzisti" Le possibili penalizzazioni Chiarito il peso delle responsabilità dei dirigenti, scrive ancora la Gazzetta , si potrebbe ipotizzare una...La Juve in pressing prepara l'offerta') e dall'altro è preoccupata per lapenalizzazione in ... Intanto, tiene banco quanto accaduto a Bergamo: ', bufera su Gasp'. La doppia semifinale di ...

Juve, nuova pretendente per Vlahovic | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Chiusa per un turno la curva nerazzurra al Gewiss Stadium e conferma dell'ammonizione all'attaccante bianconero: questa la decisione del Dott. Mastrandrea ...Cercasi bomber. Il Milan è alla continua ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Il punto fermo è Giroud, fresco di rinnovo, Origi, arrivato a parametro 0 dal Liverpool, non h ...