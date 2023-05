(Di martedì 9 maggio 2023) Ci si prepara al grandissimo appuntamento di domani,-Inter. Semifinale d’andata di Champions. La prediè in dubbio, ne parlaDIFFERENZA ? In collegamento su Radio Sportiva, Giannidice la sua sulla preo meno del portoghese: «non sarà della partita, se invece dovesse farcela vorrebbe dire che non aveva nessun problema. Perché se hai quel tipo di problema, ovvero l’elongazione muscolare, non puoi recuperare in soli tre giorni. Rafaelsposta le partite. Fino a sabato con lui in campo, pensavo che ilfosse, ma adesso non più.il portoghese c’è molta più Inter che». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

... ma recupera Vlahovic: occhio però all'ex Orsolini e a Rabiot, capocannonieri delle due squadre... COM PER L'ANALISI DI GIANNIscrive: 'scocciato e polemico Maurizio Sarri, che quella stessa festa solo sfiorò 5 anni fa. E in effetti, è facile dargli ragione: hanno cambiato il calendariola giustificazione dell'...... ma "U Got 2 Know '23" (Remix) dei Cappella è tutt'altro: è un viaggio musicale tra passato e futuro della dance pensato per ballare proprio in questa primavera 2023,sonorità decisamente ...

Visnadi: «Con Leao Milan favorito, senza vedo molto più l’Inter» Inter-News.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...'Difficile non dare ragione a Sarri, sarebbe curioso vedere cosa farebbero se l'appuntamento aritmetico scivolasse al turno infrasettimanale', il commento. Gianni Visnadi, in un articolo dedicato a In ...