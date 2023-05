Violentata tre volte Poi Barbara d' Urso | caos a Mediaset | tutto in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Il caso della presunta veggente Gisella Cardia sta assumendo contorni sempre più surreali, per non dire ridicoli. A Pomeriggio Cinque è stato ospite Luigi Avella, il 70enne che ha donato 123mila euro alla donna di Trevignano Romano.d'lo ha invitato per rispondere alle accuse della portavoce della presunta veggente, secondo cui la sua assistita avrebbe ricevuto delle avance da parte dell'uomo. A un certo punto il 70enne è andato in escandescenza e ha iniziato a dire cose gravissime: “Ho violentato Gisella per tre, poi sono andato all'estero e mi sono nascosto in una caverna in Mozambico”. Nonostante lo sconcerto generale dello studio, la d'ha mantenuto la calma, chiedendo al suo ospite di rispettare il suo lavoro: “Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da ...