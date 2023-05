Vignetta satirica su Lollobrigida | ora Natangelo del Fatto rischia una sanzione disciplinare dall’Ordine dei giornalisti

(Di martedì 9 maggio 2023) Il vignettista delMariounadei. A costare caro al disegnatore è ladel 20 aprile in cui si raffigurava un uomo di colore a letto con la moglie del ministro Francesco: “E tuo marito?”, chiedeva lui alla donna; “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica”. Chiaro riferimento satirico alle parole pronunciate daqualche giorno prima. L’Ordine dei, a cuiè iscritto in quanto giornalista professionista, vuole però vederci chiaro e dunque Vittorio Roidi, presidente del Consiglio di disciplina dell’Odg del Lazio, ha scritto a ...

Il segretario Cgil dopo l'incontro a Chigi: "Metodo inaccettabile" Lo sfogo di Arianna Meloni dopo la: "Così si destabilizzano le famiglie". La premier: "La ferocia contro mia ...Noi, però, pretendiamo di commentare una, grottesca, caricaturale ancora convinti che la lesione inferta all'effigie offenda l'effigiato: commentiamo il prodotto di uno stadio ...Mi ha colpito come psicoanalista lo scalpore suscitato dallacomparsa su Il Fatto Quotidiano . Emerge la constatazione che in questo modo anche chi non l'aveva vista o vi aveva dato poca importanza, confusa tra le miriadi di informazioni che ...

Fiorello e la vignetta satirica su Arianna Meloni: "La satira è satira anche quella più brutta" la Repubblica

La vignetta di Vauro, pubblicata ieri su “Il Fatto Quotidiano”, vignetta che lo stesso autore, mettendo in guardia i lettori.L'ultimo numero della controversa rivista satirica francese presenta caricature relative all'incoronazione, che scioccano chi attende con impazienza l'ascensione al trono di Carlo III ...