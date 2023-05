VIDEO – Sassuolo-Bologna 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023), posticipotrentaquattresima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. GRAN GOL PER IL PARI –1-1 nel posticipotrentaquattresima giornata diA. Il derby emiliano frafinisce in parità. Succede tutto nel primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, coi padroni di casa a battere il primo colpo. Lo fa Domenico Berardi, che al quarto d’ora entra in area da destra e col piede meno preferito fulmina Lukasz Skorupski sul suo palo. Al 39? Matheus Henrique ha la ...