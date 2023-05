Video Real Madrid - Manchester City | le reazioni sui social

(Di martedì 9 maggio 2023) Nella gara di andata della semifinale di Champions League, ilconduce all'intervallo per 1 - 0 sul. Decide un gol di ...

Nella gara di andata della semifinale di Champions League, ilMadrid conduce all'intervallo per 1 - 0 sul Manchester City. Decide un gol di ...... con una super giocata in contropiede arriva il vantaggio delMadrid nell'andata delle ... In alto ecco ilIl taellino diMadrid - Manchester City: 1 - 0 LIVE Vinicius 36'MADRID (4 - 3 - 3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. ...

36' | Gol di Vinícius Júnior (Real Madrid-Manchester City 1-0) Sport Mediaset

Il Real Madrid sblocca con una super giocata la gara contro il Manchester City. Al 36' grande triangolo fra Camavinga e Modric che manda in campo aperto il francese. Camavinga serve poi centralmente V ...