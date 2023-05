VIDEO – Milan-Inter | Inzaghi dirige l’allenamento alla vigilia

(Di martedì 9 maggio 2023) Manca sempre meno al fischio d’inizio di, semifinale d’andata di UEFA Champions League. Di seguitoodierno della squadra allenata da Simonein ritiro ad Appiano Gentile.– L’euroderby tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Simonemette in palio un posto in finale contro la vincitrice di Real Madrid-Manchester City. Il fischio d’inizio disarà mercoledì 10 maggio alle ore 21. Di seguitocompleto dell’presente oggi ad Appiano Gentile (dove rimarrà in ritiro) con ilpubblicato sul canale YouTube del club. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e ...

L'assenza di Leao non cambia i nostri piani'- Inter, dove vederla in chiaro Oltre che su Prime, per gli abbonati al servizio, la semifinale sarà dunque visibile anche in chiaro, sul ...L'ultima finì con la vittoria a tavolino per i rossoneri Milano sarà la protagonista assoluta dell'andata e del ritorno di una delle due semifinali di Champions League, cone Inter chiamate a ...Ildeve valutare benissimo la situazione a seconda del responso . Poi sarà Pioli a decidere se rischiarlo o meno".. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS

Milan, il Burj Khalifa di Dubai si illumina di rossonero | VIDEO Pianeta Milan

Milan-Inter, dove vedere la semifinale di andata di Champions League, in programma domani mercoledì 10 maggio alle 21 Qualche giorno fa Prime Video, piattaforma Amazon titolare dei ...Tempo di semifinali di Champions League, tempo di euroderby. Domani a San Siro andrà in onda la prima parte della sfida tra Milan ed Inter, che vale l'ultimo atto di Istanbul previsto per il prossimo ...