Video gol di Vinicius in Real Madrid - Manchester City 1 - 1

(Di martedì 9 maggio 2023) Nella semifinale di andata di Champions League, ile ilpareggiano per 1 - 1. In gole De Bruyne. Guarda il...

Nella semifinale di andata di Champions League, il Real Madrid e il Manchester City pareggiano per 1 - 1. InVinicius e De Bruyne. Guarda il...La cronaca della partita Il Real Madrid ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a undi Vinicius dopo aver subito largamente l'iniziativa del City che ci ha provato più volte con Haaland e ...Ilcon gli highlights e idi Real Madrid - Manchester City 1 - 1, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. Al Bernabeu spingono gli ospiti ma alla prima vera ...

67' | Gol di De Bruyne (Real Madrid-Manchester City 1-1) Sport Mediaset

Tutto rimandato alla gara di ritorno. Finisce in parità tra Real Madrid e Manchester City la semifinale di andata di Champions League al Bernabeu. Il City domina nella prima parte ma il Real passa al ...Real Madrid - Manchester City 1-1 highlights e gol: le azioni principali della gara d'andata della semifinale di Champions League 2022/23.