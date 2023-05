Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 9 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’ALLERTA METEO DELLACON CODICE GIALLO PER DOMANI 10 MAGGIO: DAL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE PREVISTE PIOGGE ANCHE ACARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SPECIE SUI SETTORI OCCIDENTALI, SI RACCOMANDA QUINDI PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO, IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA ...