Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 19 | 45

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 9 MAGGIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA PORTONACCIO, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, QUI IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA; E RESTA INTENSA, INFINE, LA CIRCONE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL ...

...di valutare la possibilità di effettuare lo studio di fattibilità per quanto riguarda la... E che di questo si faccia carico il proponente (l'AS, ndr)". Votanti 27, contrari 26: non ...Oggi è una giornata cruciale per il nuovo stadio della. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio l'ok per il pubblico interesse. L'Assemblea Capitolina si ... lae i mezzi pubblici. Ore 18.35 - ...Sono stati, sulla base di un'ordinanza, presi provvedimenti per la: via IV Novembre ... via Madrid, via dell'Industrie, via Santocchia, viale, via XV Giugno, via Filzi, via Hoffman, via ...