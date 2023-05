Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 18 | 15

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 9 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA NOMENTANMA FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO; IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL RACCORDOE COLLEVERDE, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, E CASILINA TRA BORGHESIANA E ...

Del problema dellasi fa cenno nel progetto del 2018 non portato avanti perché gli uffici ... Chi deve recarsi in viapuò utilizzare il sottopasso di via Assarotti allungando solo di tre ......di valutare la possibilità di effettuare lo studio di fattibilità per quanto riguarda la... E che di questo si faccia carico il proponente (l'AS, ndr)". Votanti 27, contrari 26: non ...AGI - Piero Moscardini aveva 32 anni nel 1978 quando era pompiere e la centrale operativa diin cui lavorava fu attraversata dalla storia: via Fani , via Gradoli, via Caetan i. 'Il giorno ...