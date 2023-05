Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 17 | 15

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 9 MAGGIO 2028 ORE 15,20 claudio veloccia UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD ARICCIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARDEATINA BIS DIREZIONE CAMPOLEONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE ...

AGI - Piero Moscardini aveva 32 anni nel 1978 quando era pompiere e la centrale operativa diin cui lavorava fu attraversata dalla storia: via Fani , via Gradoli, via Caetan i. 'Il giorno ...... via Madrid, via delle Industrie, via Santocchia, viale, via XV Giugno, via Filzi, piazzale Ancona, via IV Novembre, via HoffmanALTERNATIVA ......00 di lunedì 15 maggio e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio , istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici: in piazza Matteotti nel tratto compreso tra vialee passaggio ...