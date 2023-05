Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 9 MAGGIO 2028 ORE 08.30 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DI, CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA A24TERAMO E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA SU VIA DI TOR BELLA MONACA CODE PER INCIDENTE TRA VIALE PIETRO ANDERIONI E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE GRA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLAFIUMICINO CODE DAL RACCORDO ALLA COLOMBO DIREZIONE CENTRO CODE SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI ALTRE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE DA FEDERICO ASCANI E ...