Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)DEL 4 MAGGIOORE 13.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULL’A12TARQUINIA CHIUSA FINO ALLE 17.00 DI OGGI L’USCITA DI TORRIMPIETRA DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21.00. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...